nytårsstævne

- Vi vil også gerne blive dygtigere og vinde kampe, men det vigtigste er, at vi har haft en sjov dag, siger Mette Sørensen, som nu er klar til at sende drengene et niveau op til A-rækken.

U-10 drengenes træner Mette Sørensen har også haft en god formiddag i hallen sammen med drengene og hendes medtræner Anette og holdleder Helene. De er enige om kursen for holdsporten. Det skal allermest være en god oplevelse for alle.

Britta Jensen er træner for begge hold og sætter stor pris på at være med til cup'en i Fredericia.

33 af de 57 hold er pigehold. Blandt dem er pigerne fra Taulov-Skærbæk IF, som har både et B og et C-hold med til stævnet.

Mens stemningen er stille og rolig i hal 2, hvor der skal spilles 26 kampe af to gange 15 minutter i løbet af lørdagen, så er der både båthorn og ophidset stemning på trænerbænken i hal 3, hvor det skal afgøres, hvem der skal i finalen. Spillerne fra Søndermarken har et solidt forspring, men det bliver stille og roligt hentet ind. Og træner Hans Henrik Madsen råber sig hæs for at få drengene til at holde koncentrationen.

Søndermarken holder resultatet og vinder med et enkelt mål. Spillerne omfavner hinanden og træner HH giver high-five holdet rundt.

- I var vildt gode, og gode til at rose hinanden. Det var fedt at se, siger en lettet træner., som erkender, at han var lidt meget begejstret, som kampen skred frem.

Drengene bærer ikke et sekund nag. De er jublende glade og klar til at give den gas i finalen. Medaljerne har de sikret og i anledning af jubilæet var de på forhånd sikre på at få en gave med hjem.