Vinder U9 drenge: Dalum var ganske suveræn hos de allermindste og mistede undervejs kun point mod finalemodstanderne fra Sanderum. Men ikke et eneste mål lukkede Gustav Bossen ind undervejs, så Dalum sluttede efter 1-0-sejren over Sanderum med en målscore på "mange-nul", som de sagde. Magnus Dalager, Malthe Bramsen og Kasper Sunke stillede alle med nummer 7 på ryggen på grund af en hr. Ronaldo, der spiller i Madrid. Efter små to minutter af finalen dukkede Pelle Fucke op ved den bageste stolpe og scorede sejrsmålet i en lige finale. Dalum har netop vundet et stort stævne i Hamborg med HSV blandt modstanderne. Fra venstre øverste: Malthe Bramsen, Nikolaj Kirkckhoff, Pelle Fucke. Nederst fra venstre: Bertram Nielsen, Kasper Sunke, Magnus Dalager og Gustav Bossen.