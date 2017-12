Efter flere års skadesmareridt satser golffænomenet Tiger Woods på et succesfuldt 2018, hvor målet er at være mere regelmæssigt med i PGA-turneringerne.

Det giver den 42-årige amerikaner udtryk for i et indlæg på sin hjemmeside, hvor han både opsummerer 2017 og ser frem mod det kommende golfår.

- Jeg vil fortsætte min fremgang og blive endnu stærkere, så jeg kan håndtere større belastning. Jeg vil elske at have et fuldt program i 2018, men jeg ved ikke, om det kan inkludere at spille turneringer to uger i træk.

- Jeg skal bare fortsætte med at arbejde med min krop. Jeg ville ønske, at jeg kunne fortælle, hvor og hvornår jeg skal spille, men det kan jeg ikke, skriver den 14-dobbelte majorvinder.

Han afslører dog, at han med sikkerhed skal spille på Riviera-banen i Californien, hvor han i 1992 debuterede på PGA Touren.

Siden han i 2014 blev opereret i ryggen har han fem gange forsøgt at gøre comeback. I den periode er det kun blevet til 12 PGA-turneringer.

Senest spillede han Hero World Challenge i Bahamas i starten af december. Her sluttede han på en niendeplads.

- 2017 har været et år med op- og nedture, men jeg ser meget optimistisk frem mod 2018, hvor jeg forventer store ting på og uden for golfbanen, lyder det fra Tiger Woods.

Den tidligere verdensetter ligger nummer 656 i verden.