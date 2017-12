Selvom der ved sidste nytårparole var en vis skepsis hos mandskabet over for den dengang nye struktur, så havde Svend Aage Rasmussen kun rosende ord efter det første hele år med Beredskab Fyn.- Det brede samarbejde mellem stationerne, hvor man kører over kommunegrænserne og understøtter hinanden, er helt sikkert en forbedring. Der er stadig nogle knaster, der skal høvles af, men generelt set har det været et godt år, mente brandstationslederen.Han kunne også melde om endnu en lille stigning i antallet af falske alarmer fra de automatiske anlæg. I år endte antallet på 15 kørsler til de såkaldt blinde alarmer.- Der er nogle alarmopkald, der får os til at frygte, hvad det er vi skal ud og møde. Et af den slags indløb i år, da vi fik at vide, at en af vores egne ambulancer var væltet herude på Strandvejen, og der var to fastklemte. Det viste sig heldigvis, at det kun drejede sig om at fjerne en forrude, så de kunne komme ud, fortalte Svend Aage Rasmussen.I forbindelse med dette års nytårsparole havde Falckstationen i Otterup indstiftet en ny hæderstitel som Årets Brandmand, og den tilfaldt Lars Bengtson, der i år havde taget mange af Svend Aage Rasmussens funktioner, da denne måtte igennem en længere sygemelding.

Der var jubilæumsmedaljer til to af de frivillige brandmænd. Det var Jesper Lyngsø og Jan Clausen, der begge har gjort tjeneste ved Falck i Otterup i ti år.