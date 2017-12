Godt nytår

De fleste åbningsdage er det skrubber, isinger, pighvar, makreller og rødspætter, der langes over rælingen på fiskekutteren M/S Simone på havnen i Assens.

Men lørdag formiddag stod kunderne kun i kø efter en ting - friske nytårstorsk.

Hvorfor torsk? Mange danskere har tradition for at spise torsk nytårsaften.



Langt tilbage i tiden - dengang de fleste danskere var katolikker . var fisk en spise, der indgik i fasten. Adventstiden var en faste- og bodstid, og derfor fik fisken en naturlig placering på bordene i den periode.



I begyndelsen af 1800-tallet begyndte vi imidlertid også at spise fisk nytårsaften eller nytårsdag, men det helt store gennembrud for torsken kom først, da danskerne i 1950'erne fik kummefrysere i hjemmene og man kunne fryse fisken ned.



De senere år har torsk været på retur som nytårsspise, men fisk indgår dog stadig i en eller anden form i de fleste af de retter, vi sætter tænderne i nytårsaften. (SP)

M/S Simones ejere, Jørgen Wædeled Rasmussen og Thomas Rasmussen, holdt en fridag fra fiskesalget. Men far og søn havde naturligvis sikret sig kyndige afløsere på det gode skib på en af årets travleste salgsdage.

Fiskeskipper Hans Jakob Jensen havde sørget for rigelige leverancer af dagens store slagvare. Han har været selvstændig fisker med base i Kerteminde siden 1983.

- Torskene fangede jeg fredag, så de er helt friske. De er trukket op ude i Langelandsbæltet, hvor jeg fiskede omkring 100 kilo, fortæller Hans Jakob Jensen.

“ Jeg tager 80 kroner kiloet. Det er vist nogenlunde standardprisen i år. Fisker Hans Jakob Jensen

Kiloprisen på torskene kunne der ikke pruttes om. Blæsevejret hen over juledagene har betydet færre fangster af frisk torsk og dermed lidt højere priser end sidste år.

- Jeg tager 80 kroner kiloet. Det er vist nogenlunde standardprisen i år, når Hans Jacob Jensen lige at fortælle, inden den næste kunde dukker op på midtermolen.

Det er Cristina Simona. Hun stammer fra Rumænien, men bor nu i Assens.

- I Rumænien er det også en tradition at spise fisk nytårsaften, men det behøver ikke lige at være torsk. Det kan også være andre slags fisk, forklarer Cristina Simona, der må slippe 300 kroner for torsken.

Hun skal holde nytårsaften i Assens sammen med fem venner, så det er vigtigt, at der er torsk nok til alle.