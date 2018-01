Læserbrev: Valget er overstået, posterne er fordelt, og jeg kan ikke lade være med at undre mig.

I Middelfart Kommune, hvor socialdemokraterne har absolut flertal med 14 af 25 pladser i kommunalbestyrelsen, har man tilgodeset den enlige konservative med en plads i økonomiudvalget samt posten som formand for miljøudvalget. Alle partier har sæde i økonomiudvalget. Det er flot og vidner om vilje til samarbejde.

Her i kommunen blev der ikke plads til alle partier i økonomiudvalget, selv om der er hele ni pladser til rådighed. Alternativet og Konservative blev holdt uden for. Gad vide om det skyldes, at vi som de eneste har udtalt utilfredshed med topledelsen, hvor alle andre partier har tilkendegivet ubetinget tillid. Man kan heller ikke se, at der er hele 10 nye ansigter i kommunalbestyrelsen. Det tyder ellers på, at vælgerne har ønsket forandring. Men kun to af dem er der fundet plads til i Økonomiudvalget. De syv andre er gamle kendinge.

Meget tyder således på, at de kommende fire år bliver mere af det samme, som vi postulerede i valgkampen. Det er ikke godt for hverken borgere eller ansatte i kommunen. Det er bydende nødvendigt med nytænkning, hvad angår både ledelse, arbejdsmiljø og økonomi. Inden længe vil vi nok blive klar over, at økonomien slet ikke er så fremragende, som det blev hævdet, da det drejede sig om at hverve stemmer. Og at det er helt tosset med arbejdsmiljøet, har vi vidst længe.

Jeg ved godt, at det her er et noget dystert indlæg i en mørk tid, men jeg håber inderligt, at jeg tager fejl.

Trods alt - Godt Nytår - det har vi brug for.