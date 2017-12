Michael Andersen mener, at Team Danmark med utilstrækkelige tal vildleder ved at kalde 2017 for flot sportsår.

- Idrætspolitisk spin af værste skuffe.

Sådan lyder skudsmålet fra tidligere Team Danmark-direktør Michael Andersen i BT, hvor han kritiserer en ifølge ham alt for rosenrød Team Danmark-evaluering af det danske sportsår 2017.

Tirsdag udsendte Team Danmark en pressemeddelelse, hvor direktør Lone Hansen kaldte 2017 for "et flot sportsår" og hæftede sig ved, at 2017 lænede sig tæt opad 2013, der også var år ét efter et OL.

Sammenligner man de to år, er der ifølge Michael Andersen tale om en klar tilbagegang.

- Sportsåret 2017 har været væsentligt dårligere end sportsåret 2013, når vi snakker VM-medaljer i olympiske discipliner. Ja - faktisk også markant dårligere end 2009.

- Det har også været et meget dårligt år, når man kigger på top-8-placeringer i de olympiske discipliner, hvilket nok er det vigtigste parameter inden for international idræt, siger den tidligere Team Danmark-direktør.

Han har lavet et regnestykke ud fra placeringspoint i top-8, og her fik Danmark 145 point i 2013 mod kun 106 point i 2017.

Michael Andersen mener derfor, at man er gået efter at skabe et billede, der er bedre end virkeligheden ved at udvælge parametre, som bakker op om Team Danmarks dagsorden.

Team Danmark-direktør Lone Hansen har ikke villet kommentere kritikken over for BT, men i en mail til Ritzau oplyser Team Danmark, at man ikke har haft til hensigt at danne et kunstigt billede af præstationerne.

- Vi har ingen intentioner om at lave et skønmaleri. Som vi også skriver i pressemeddelelsen, er den internationale konkurrencesituation skærpet i disse år, hvor flere lande tager medaljer i olympiske discipliner end tidligere.

- Som der også står i pressemeddelelsen er det korrekt, at vi har vundet færre medaljer i olympiske discipliner i 2017 i forhold til 2013, og det er netop et udtryk for, at mange lande opruster inden for eliteidrætten, skriver Team Danmark.

Niels Nygaard, formand i Danmarks Idrætsforbund (DIF), pointerer ligesom Team Danmark, at 2017 har været et godt idrætsår.

- Jeg vil ikke gå ind og kommentere Michael Andersens udsagn. Jeg vil blot tilkendegive, at det faktisk har været er rigtig flot år, og at det går rigtig godt i dansk eliteidræt, siger Niels Nygaard til BT.

Michael Andersen var direktør i Team Danmark fra 2006 til 2014. Han har siden erklæret sig skuffet over, at Team Danmark ikke ville fortsætte samarbejdet med ham, men i stedet ansatte Lone Hansen som ny direktør.