Læserbrev: Jeg vil gerne følge op på Jeppe Barlebos (ost og delikatesser) og formand for Shopping Faaborg Lars Jensens gode juleønsker og indlæg i FS. vedr. overdækning af Mellemgade og en tunnel til Als. Her mine ideer/debatindlæg til nytænkning og styrkelse af handelslivet i Fåborg.

Jeg vil foreslå Shopping Faaborg og Faaborg-Midtfyn kommune, at man åbner op for butiksrokader i byen. Den store butik på torvet, der huser Røde Kors, burde have ny facade, som passer til byens torv. På dette dejlige torv i hjertet af Fåborg burde ligge en af byens driftige butikker.

Det er fint med genbrugsbutikker, men efter min mening hører de ikke hjemme på byens hovedstrøg. De er gode stabile lejere i kraft af frivillig arbejdskraft og momsfritagelse, men efter min mening må set være en torn i øjet på de forretningsdrivende, der forsøger at skabe et reelt levebrød.

Jeg vil foreslå at en lokalitet som f.eks. Herregårds-centret bliver indrettet til alle byens genbrugsbutikker. Det kunne så blive lidt af et tilløbsstykke for dem, som elsker at gå på opdagelse i genbrug. Det ville måske også være det første center i Danmark for genbrugsbutikker.

En iværksætterbutik/pop-up butik hvor der var mulighed for at leje sig ind på månedsbasis på et mindre antal m2 til en lav pris, kunne være attraktivt for butikker fra andre byer. Det kunne være i turistsæson eller julesæson. Jagt, musik, børnetøj, gårdbutikker, vinhandel mv. Der er mange muligheder.