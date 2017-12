Julen og julemåneden danner hvert år ramme om en række traditioner. Blandt dem er politiets spritkontroller, hvor julefrokostgæster og andre potentielle berusere, som måtte sidde bag et rat, er jaget vildt.

I år har det ført til 275 sigtelser på landsplan for overtrædelse af færdselslovens paragraf 53, paragraffen om spirituskørsel, oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Sigtelserne er rejst i forbindelse med spritkontroller i perioden fra 30. november til 26. december. I samme periode er 180 blevet sigtet for at have kørt under påvirkning af medicin eller euforiserende stoffer.

Antallet af spritsigtelser kan vise sig at stige en smule. Politiet efterforsker nemlig 62 ulykker fra perioden, hvor spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken.

Antallet af spritbilister, som er blevet taget i politiets decemberkontrol, er i år en smule lavere end i fjor. Her blæste 310 bilister alkometeret op på de forbudte 0,5 promille eller mere.