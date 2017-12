Middelfart: Sangerne i Middelfarts mandekor Sangkoret Skjold har mistet styringen. Korets dirigent gennem fire år, Anna Closiak, sagde i efteråret op på grund af manglende tid, og nu har også den midlertidige afløser Tove Jacobsen valgt at stoppe på grund af tidspres. Det 117 år gamle arbejdersangkor er derfor i akut bekneb for en dirigent og har nu valgt at slå stillingen op i avisen.

- Vi er rigtig taknemmelige for, at Tove Jacobsen har hjulpet os hele efteråret og forstår selvfølgelig godt, at hun ikke kan blive ved. Og jeg synes også, vi har gjort alt, hvad der står i vores magt for at finde en permanent løsning ved at lede og spørge i hele vores netværk og hos andre med kontakt til korverdenen, men det er tilsyneladende ikke let, fortæller korsanger Per Jørgensen.