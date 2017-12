Det amerikanske militær vil fra 1. januar acceptere transkønnede rekrutter, ligesom en forbundsdomstol har besluttet.

Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, fredag aften lokal tid.

Samtidig oplyser justitsministeriet, at præsident Donald Trumps administration ikke vil tage afgørelsen fra forbundsdomstolen videre til Højesteret.

I oktober blokerede en distriktsdommer i Washington D.C. for et forbud fra Trump mod transkønnede i militæret.

Dommer Colleen Kollar-Kotelly slog fast, at en lovændring fra juni 2016, hvor det blev tilladt for transkønnede at tjene i militæret, ikke kunne laves om, sådan som Trump ønsker.

En forbundsdomstol kan blokere for en lov fra forbundsregeringen.

Advokater, der repræsenterer nuværende og kommende transkønnede soldater, oplyser, at de havde forventet, at Trump-administrationen ville appellere afgørelsen, men samtidig håbede det ikke ville ske.

I juli bebudede Donald Trump, at han ikke ville ændre en lov vedtaget under tidligere præsident Barack Obama og forbyde transkønnede personer i den amerikanske hær.

- Efter at have rådført mig med mine generaler og militære eksperter, så vær hermed informeret om, at USA's regering ikke vil acceptere eller tillade, at transkønnede personer gør tjeneste under nogen form i det amerikanske militær, skrev han på Twitter.

Trump brugte som argument, at militæret "ikke kan blive belastet med de enorme medicinske omkostninger samt forstyrrelsen, som transkønnede i militæret ville medføre".

Obamas administration havde fastsat en deadline til 1. juli i år, hvor militæret skulle begynde at optage transkønnede rekrutter. Datoen blev siden ændret af Trumps forsvarsminister, Jim Mattis, til 1. januar 2018.