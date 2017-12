Vinder U15: Næsby Boldklub. Der blev scoret to mål på det første minut - først 1-0 til Næsby Boldklub på et selvmål og derefter til 1-1 ved Karin Linnebjerg for Boldklubben Marienlyst. Dermed var tonen slået an i et lige og fysisk præget opgør. Afbrændere fra begge hold betød dog, at stillingen fortsat var 1-1 ved sidebytningen. Endelig fik man noget af den spænding, der havde manglet i U11 og U13! Det blev 2-2 i starten af anden halvleg, men med et minut tilbage lukkede Thilde Bisgaard fra Næsby, der spillede i flotte trekanter, opgøret, selv om Marienlyst pressede på i de sidste sekunder. Bagerst fra venstre: Jasmin Damsted, Thilde Bisgaard og Julie Andreasen. Forrest fra venstre: Mathilde Krager, Anna Krog og Cathrine Møller. Foto: Michael Nørgaard