Vinder U18: Boldklubben Marienlyst. Boldklubben Marienlyst var i markant boldbesiddelse fra start mod Tarup Paarup Idrætsforening (TPI) - spillede bolden rundt og rundt, tålmodigt ventende på chancen. Efter tre minutter kom der hul på bylden med 1-0 ved Fie Steneberg efter netop et langt angreb med spil i trekanter. Med mål til 2-0 af Rebekka Frederiksen i starten af anden halvleg var kampen afgjort. Marienlyst var i kontrol - også selv om TPI forsøgte at lægge et pres i de sidste to minutter. På den naturlige kontra blev det 3-0 kort før slutfløjt - atter ved Rebekka Frederiksen. Bagerst fra venstre: Ida Lykke Eriksen, Sarah Sundahl og Katrine Lien Andreassen. Forrest fra venstre: Fie Steenberg, Isabell Dubourg Ohle og Rebekka Frederiksen. Foto: Michael Nørgaard