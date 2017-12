Vinder U13: Boldklubben Marienlyst. Tarup/Paarup Idrætsforening (TPI) blev ramt af en udvisning under et minut inde i kampen. Det satte Boldklubben Marienlyst i fuld kontrol, og mindre end et minut senere bankede Ida Marie Jørgensen bolden i mål til 1-0. Og da Dikte Bang - igen under et minut senere - gjorde det til 2-0, var den finale reelt afgjort til fordel for pigerne fra Odense Q's hjemmebane. 3-0, 4-0 og 5-0 blev det til, inden første halvleg var slut. Samtlige spillere på Marienlysts holdkort havde dermed scoret. Opgøret endte 9-2 til Marienlyst med hattrick af årgangens spiller, Elisabeth Nielsen. Bagerst fra venstre: Ida Marie Jørgensen, Dikte Bang og Silke Nielsen. Forrest fra venstre: Augusta Callesen og Elisabeth Nielsen. Foto: Michael Nørgaard