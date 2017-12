Fodbold: De begyndte alle at spille fodbold i Middelfartklubben MG & BK som seksårige. Og Nikoline Hoé, Josefine Åris, Melisa Salisevic og Julie Andersen satte - sammen med de øvrige spillere fra Middelfart Gymnasiums U18-hold - et markant aftryk på Fyens Stiftstidendes store indestævne i Odense Idrætshal og på fredagens finalestævne for pigerne med flotte tekniske detaljer og mange mål.

Og det er måske ikke så underligt. Middelfart Gymnasium vandt nemlig i efteråret gymnasie-DM på græs med flere af de spillere, som også optrådte ved indestævnet.

- Der har altid været stor respekt for pigefodbolden i MG & BK, konstaterer Julie Andersen, mens Josefine Åris tilføjer:

- Ja, vi har altid mærket en god opbakning i klubben. Der har været mange tilskuere til vore kampe, og vi har altid haft gode trænere. Så jeg føler bestemt vi har været - og er - værdsat.

- Også af drengespillerne?

Ja, bestemt. Drengene har også altid fulgt os - og set vores kampe.

MG & BK har da også fostret en af dansk kvindefodbolds største profiler, Katrine Veje, der nu spiller i toppen af international fodbold på landsholdet og i franske Montpellier. Katrine Veje voksede op i klubben sammen med verdensstjernen på herresiden, Christian Eriksen, som i øvrigt også er kendt for at have et stort hjerte for sportens kvindeside.