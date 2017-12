Ni personer er bragt til sygehuset efter en trafikulykke på Holmstrupgårdsvej i Brabrand ved Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi, der fik alarmen om ulykken klokken 18.47.

- Tre af de tilskadekomne er alvorligt kvæstede, men de er ikke i livsfare, siger vagtchef Per Bennekov.

Ulykken skete, da en 19-årig mand ville overhale en anden bil.

- Da han er ved at overhale, opdager han, at der er modkørende trafik, og at han derfor ikke kan nå at fuldføre overhalingen, fortæller vagtchefen.

Den 19-årig trækker derfor ind til højre, og rammer den bil, som han var ved at overhale.

Bilen, der bliver ramt, bliver slynget rundt og kommer over i den anden side af vejen, hvor den bliver ramt af en modkørende bil.

I de tre involverede biler var i alt 11 personer. To slap uskadt, mens ni blev bragt til sygehuse i Aarhus og Randers.

De alvorligt kvæstede er tre kvinder i alderen 19-21 år. De sad alle i den bil, der blev slynget over i den forkerte kørebane.

I forbindelse med ulykken var Holmstrupgårdsvej i en periode spærret fra Edwin Rahrsvej til rundkørslen ved Jernaldervej.