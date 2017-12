3

Starten på #MeToo-bevægelsen. Bevægelsen indledtes med et tweet fra skuespillerinden Alyssa Milano, der opfordrede til, at man skrev #MeToo, hvis man havde været udsat for seksuelle krænkelser - for på den måde at vise hvor stort problemet faktisk er. Man skal ikke længere tilbage end til starten af oktober 2017 for at finde de beskyldninger mod filmproducenten Harvey Weinstein, der satte gang i det hele, da New York Times udkom med udsagn fra en række skuespillerinder, der berettede om seksuelle krænkelser med efterfølgende trusler, hævnakter eller udbetalinger for at få dem til at tie stille. Senere fulgte endnu flere beskyldninger, og snart efter var en af de mest magtfulde mænd i Hollywood fyret af sit eget selskab. Herefter er utallige sager af samme art fulgt efter, først i filmindustrien og senere i politik, journalistik, business osv. Bevægelsen er i dag udbredt til hele verden.