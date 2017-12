GULDBERG: Vi ved, hvordan det er at vågne nytårsdag uden appetit og med flere kilo konfetti spredt ud på gulvpladerne. Skihop og Premier League, men derefter melder sulten sig. Og så er det godt fristende at ringe en pizza eller shawarma hjem. Men man kan også vælge at gøre det lidt bedre.

VILSBÆK: Jeg plejer at trække grøntsagskuffen ud for at se, om den gemmer på et kilo halvgamle kartofler. Tømmermændene er sjældent værre end, man kan forvandle et par håndfulde til råstegte kartofler i små tern, som bunden i et nærende måltid med fedt og salt til at dulme dønningerne fra nytårsaften. Bacon - helst i en tørsaltet udgave - er i den sammenhæng panodil pakket ind i fedt og kødfibre, som lindrer ens forpinte legeme i selskab med et spejlæg. Omgående endda.

GULDBERG: Og det er jo netop sagen: Der skal både fedt og salt til for at komme til hægterne, selv om begge dele er politisk ukorrekte i hele den kommende måned. Jeg foretrækker bacon og pølser i en eller anden form, men har også en enkelt vegetarret blandt mine foretrukne: Røde linser med masser af karry, stegte grøntsager, flåede tomater og en dåse kokosmælk, chili, ingefær og hvidløg. Det stærke er ligeså vigtigt som det salte og fedtet, når det gælder om at få hovedet på plads igen.

VILSBÆK: En heftig sag, din ret. Det samme gælder de merguez-pølser, man kan finde i Fakta i en økologisk udgave. Det gælder om at have forråd til årets første dag, og en pakke af disse velkrydrede, ferske pølser kan danne basis i et måltid, hvor man steger dem og snittet hvidkål eller spidskål på panden, så kålen bliver blød og branker lidt. Det er tømmermandsmad, som man kan lave selv i en motorisk og mentalt udfordret tilstand. Og panden kan snurre lige så stille, mens du ser Premier League ...

GULDBERG: Glem ikke, at det 1. nytårsdag er tilladt at drikke ligeså meget cola, som kroppen kan absorbere, for det retter også ud i cellerne. Så vi skal ikke rode os ud i indviklede vinvalg. Det kan nu også være svært nok til den ultimative tømmermands-servering: Pasta carbonara. Den kan laves rigtig og forkert, her kommer den rigtige udgave:

Slå ligeså mange æggeblommer som portioner ud i en skål, riv masser af frisk parmesan ned i æggeblommerne og giv peberkværnen dens livs rundtur. Rist en rigelig portion bacontern på en tør pande, hæld fedtet væk og gem bacontern. Smelt 100 gram smør på panden, kog rigelig pasta og dryp af, smid i smørret på panden og derefter i skålen med æggeblommer og rør rundt. Ingen fløde. Men måske lidt reven muskatnød.

VILSBÆK: Fløde eller ikke fløde, det er spørgsmålet. Og hvis øjnene ellers kan klare det, så anbefaler jeg, at man læser om kulhandlerens yndlingsret - carbonara betyder nemlig kulhandler - i Roald Als stærkt underholdende kogebog "Kvinderne ud af køkkenet!", hvor han sammen med venner som trommeslageren Alex Riel diskuterer emnet - den er også uden fløde. Roald Als råder i øvrigt sine læsere til at komme tre sekunder koldt vand i pastagryden, inden man hælder det kogende vand fra. Dermed skulle ægget ikke koagulere. Men den slags har vi vel ikke overblik til nytårsdag? Men læs gerne bogen i sofaen.

GULDBERG: Problemet er, at teksten let flyder ud eller bevæger sig i bølger den dag, så det er lettere at forholde sig til indrettede rutiner foran køkkenbordet. En god kartoffelmos har også en beroligende effekt på krop og sind 1. januar. Får jeg lov at servere sådan, bliver et med et par kæmpestore, ristede pølser til, og så mange stærke chilli og hvidløg, som jeg kan få fingre i - begge dele snittet fint og ristet på i olie og smidt på toppen. Og så har man faktisk givet sig selv et tryk på restart-knappen, en koldstart på det nye år.

VILSBÆK: Nu skal man være påpasselig med at give råd, man ikke har testet på egen krop. Men jeg vover skindet alligevel. Hvis alt andet kikser må man ty til den klassiske reparationsdrink: Man mikser fire centiliter vodka med seks centiliter tomatjuice, et par centiliter citronsaft og et skvæt worchestersauce plus lidt sellerisalt, peberrod i pulver foruden groft salt og lidt stærk pebersauce. Det er på eget ansvar, og hvis nogen skulle være i tvivl, så er det altså en bloody mary ...