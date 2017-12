Sys Bjerre sætter dagbogsnotater på vers og synger sit liv ud. Et liv, der altid har været fyldt med musik lige fra forældrenes klassiske til hendes egne ørehængende popmelodier. Men livet som selvudleverende popprinsesse har været mere flagrende og foranderligt end lyserødt. Og på et tidspunkt fik angsten for folks mening hende til at flygte fra Vesterbro til et tomt, sydfynsk hus.