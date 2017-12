2

Den klassiske gin og tonic kan de fleste mikse af fem centiliter gin med dobbelt op på tonicvand efter først at have presset to centiliter limesaft og samme mængde citronsaft ud over et longdrink-glas med isterninger.

En mere farverig og lige så nem klassiker er den perfekte aperitif i form af en negroni, som blev opfundet på Bar Cason i Firenze i 1920 til en af stamgæsterne, grev Camille Negroni. Hæld lige dele gin, campari og rød, italiensk vermouth i et blandeglas fyldt med is. Rør forsigtigt rundt, hæld negronien i glas og pynt med en skive appelsin.

En negroni er bittersød og frisk på samme tid. Forfatteren Kingsley Amis er citeret for at rose klassikeren med ordene: "Den har kraft til at muntre dig op, og det er sjældent med drinks. Eller for den sags skyld med noget som helst andet".