Da musikeren Morten Kjærgaard faldt over omkvædet til Odense-hymnen "I Love New O", havde han ikke forestillet sig, at sangen skulle sendes til radiostationer i hele verden. Eller at den ville ende med at ligge nummer 10 på en sydafrikansk radiostation.

- Sangpotentialet er meget varieret, kan jeg vist godt tillade mig at sige. Derfor tænkte jeg, at de kunne synge en slags fodboldkor, hvor det ikke afhænger så meget af den enkeltes formåen. Men om helheden. Quizholdet hedder Clarence's Angels, og det inspirerede mig til at kalde holdet bag sangen for "O-Town Angels". Fordi vi på en måde stiller os op og kæmper for en by, vi holder af, siger Morten Kjærgaard.

Han er med på et musikquiz-hold, hvor han præsenterede sangen til en klubaften samme aften. De andre medlemmer brød sig så meget om sangen, at Morten Kjærgaard fik en idé om at lade dem synge kor.

- Når man skriver sange, får man indimellem noget forærende fra oven. Jeg begyndte at nynne: "I Love New O" og fandt ret hurtigt en melodilinje med nogle akkorder, som jeg kørte direkte hjem og spillede på guitar. Det første vers havde jeg skrevet på et kvarter, og resten af sangen fik jeg også ret hurtigt styr på, siger Morten Kjærgaard.

Berømte Odense-sange 1. "Sejle op ad åen" - Oprindeligt stammer visen fra sommerrevyen "Fra Flakhaven til Fruens Bøge" på Odense Sommertheater i 1895. Teksten omhandler den traditionelle sejlads op ad Odense Å, som i datiden på få år var blevet voldsomt populær.2. Kim Larsen & Kjukken - "Her i Odense" - Kim Larsen flyttede til Odense i 1994 og skrev sangen sammen med sit nye fynske band Kjukken til albummet Kim Larsen & Kjukken, der udkom i 1996. Der synges blandt andet om OB og Rock Nalle. 3. Rita Modberg - "Odense" - Hyldestsang til byens 1000-års jubilæum i 1988. Sangen blev skrevet af den jurastuderende aarhusianer Poul Majgaard. Teksten lyder blandt andet: "Odense du har nået 1000 år, og stadig stråler du den hele dag, og natten med". 4. Arne Lundemann - "OB op i top" - Hyldestsang til byens fodbold fra 1976. I 1977 blev OB mestre, hvilket var med til at gøre sangen til en kultsang, som stadig spilles på Odense Stadion.

Der var ikke tale om guddommelig inspiration. Men Morten Kjærgaard, der udgiver musik under navnet Morten K, mener, at idéen til sangen "I Love New O" snerper derhenad.

Morten Kjærgaard har en forhåbning om, at sangen kan være med til at understøtte hvor mange fede ting, der sker i Odense for tiden.

- Odenses indbyggere har i en årrække lidt under manglende selvværd, men stille og roligt kan man mærke, at den nedadgående spiral stille og roligt er begyndt at gå op. Der sker ufatteligt mange spændende ting i byen for tiden, så sangen er også et forsøg på at sætte fokus på, hvor skønt det er i Odense, siger Morten Kjærgaard.

Han er i færd med at lave musikvideo til sangen, og drømmen er, at han kan få flere hundrede odenseanere til at indsende videoklip, hvor de synger omkvædet.

- Tanken er, at det hele skal klippes sammen til én stor musikvideo. Hvor man i øvrigt også kan sende sine bedste billeder ind af byen. Det kan forhåbentlig være med til at understrege, hvorfor vi elsker Odense, siger Morten Kjærgaard.