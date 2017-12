På Spodsbjerg Havn kan man selv fange sin nytårstorsk.

Det er tre grader på Spodsbjerg Havn, solen står højt på himlen og stråler i kontrast til den bidende kulde. I havnen er indrammet et bassin i form af et langt net i vandet, nytårstorsken svømmer blidt rundt i overfladen af vandet, mens skellene glitrer. Rundt om sig har den sine artsfæller, de mange torsk svømmer i bassinet klar til at blive fanget. Det er anden gang at Kutterfisk holder begivenheden, hvor man selv kan fange sin torsk, fortæller ejer af fiskebutikken Klaus Nielsen.

Fiskens liv

En stor familie kommer gående ned mod bassinet og møder torskene ved kajen. De skal fange torsk. Den yngste dreng i familien, Philip Karlton, prøver med nettet at få fat på en af dem, mens hans far David Karlton står på kajen og fotografer begivenheden. - De skal opleve, hvordan det er at se en rigtig fisk, for hvis man skal spise fisk, skal børnene også vide, de er levende, så man kan have respekt for naturen og hele livscyklussen, siger David Karlton. En, to, tre, der blev torsken fanget. Den spræller med både finne og hale, da den bliver lagt på plankegulvet.

Torskefangst

Ved kajen lægger et skib til. Det er Klaus Nielsens, og det er ladet med friskfangede torsk. Klaus Nielsen går hen til skibet for at tage imod fiskene. Han slæber sammen med besætningen en orange kurve med torsk til kajen, hvor de slipper torskene fri i bassinet. Sidste år var prisen på torsk højere end i år, fortæller Klaus Nielsen. - Det kommer an på aktionspriserne og efterspørgslen, hvis der er mange torsk, er de ikke så dyre, det kan svinge fra halvtreds til hundrede kroner pr. kilo på aktion op til nytår, siger han.

Tilbage i vandet