I jagten på en gerningsmand til de livsfarlige stenkast mod trafikanter på Fyn har politiet afhørt flere personer efter en stribe henvendelser fra borgere, som i flere tilfælde drejer sig om specifikke personer.

I et par tilfælde har politiet fundet anledning til at foretage et mundskrab hos den afhørte for at kunne sammenligne med dna-spor, som blandt andet er fundet på sten, der er blevet kastet mod ruder i Tarup i det nordvestlige Odense.