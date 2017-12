- Vi er jo eksperter på hver sit område her på museet, og ved godt, at alt ikke kan være med i sådan en serie, men der var også nogle store åbenlyse huller, som det ikke kun var os, der lagde mærke til, men som også skabte debat. Sådan noget som jernalderen blev nærmest nævnt i en bisætning, og formidlingen af 1800-tallets historie manglede også , forklarer Sissel Bjerrum Fossat, der er historiker og forsker på Møntergården.

Onsdag den 10. januar fra klokken 14 til 16 på MøntergårdenArkæolog Jakob Bonde om bronzealderens indre linjer. En tid, hvor religion, kommunikation og magt er afgørende ingredienser.Arkæolog Michael Borre Lundø om, hvorfor jernalder-danskeren fik brug for hegn og hække til at markere forskellen på dit og mit.Historiker Anette Guldager Boye om "Trolddomssager," hvor publikum blandt andet skal møde Gale Rasmus i Aasum Birk, bartskærermester Hans Schult og vognmand Oluf Pedersen.Arkæolog Maria Lauridsen slutter dagen af med at fortælle om middelalderens købstæder.Onsdag den 17. januar fra klokken 14 til 16 på Møntergården.Litteraturhistoriker Ejnar Stig Askgaard kalder Odense for Danmarks litterære hovedstad og forklarer hvorfor.Historiker Anders Bo Rasmussen holder foredrag om den gang Dansk Vestindien ikke blev solgt.Historiker Joachim Allouche om, hvordan Odense blev en af landets stærkeste industribyerHistoriker Sissel Bjerrum Fossat slutter temadagene af med foredraget om Marshallplanen, og hvordan man fik overbevist danskeren om glæderne ved The American way of life.Der er pause med kaffe og kage begge dage. Det koster 125 kroner per temadag - 200 kroner for begge dage.Læs mere om temadagene på www.museum.odense.dk , hvor man også kan tilmelde sig.

I januar har museet derfor arrangeret to temadage med i alt otte foredrag af hver tyve minutters varighed, hvor museets arkæologer og historikere giver deres bud på et par oversete kapitler fra tv-serien.

Møntergården har med de to dage med foredrag ladet sig inspirere af, hvordan man formidler historien i TV-mediet ved at trække de store linjer, men gør det på alligevel på museets egne præmisser.

- Foredrag ligger mere op ad noget, vi typisk gør. Vi prøver at trække nogle mere overordnede brede linjer i vores foredrags-dage, hvor DR's serie var meget personbårne fortællinger, der gør sig godt på tv. Det gør det spændende at se. Men så bliver der ikke så meget plads til at udfolde de lange linjer og bredere strukturer. Vi har ladet os inspirere af hullerne i Historien om Danmark, men også taget udgangspunkt i, hvad vores arkæologer og historikere kan byde ind med. Vi kan ikke dække alle hullerne, fortæller Sissel Bjerrum Fossat, der selv holder foredraget om Marshall-hjælpen.

Det har været lidt af en udfordring for museets folk at lave korte foredrag på kun tyve minutter og præsentere deres indhold ganske kort, tilføjer hun.

- Det er kort, men der har vi lade os lidt inspirere af DR og forsøger at holde det lidt lettere. Da vi spurgte ud til vores medarbejdere, fik vi endnu flere ideer ind, men vi var bange for, at det ville blive for tungt. Vi kunne jo tale i flere uger om emnerne, men vil ville på en eller anden måde gerne spille bold med formatet fra DR, hvor man tager nogle afsnit af Danmarkshistorien og præsentere det i et lidt lettere format. Det bliver dog ikke på bekostning af de brede linjer. Der er selvfølgelig et særligt fokus på Fyn og Odense, men kapitlerne er repræsentative for hele danmarkshistorien.