Fyns Amts Avis mener: Udskudte julegaver lukker butikker

Kan du vente tre dage på at få din julegave? Hvis du kan, kan den glade giver spare 40 procent på at give dig det, du ønsker dig. Eller du kan købe for 40 procent mere, hvis du venter og bare får pengene. Det er jo nemt i dag med Mobilepay, hvor du i løbet af få sekunder kan overføre penge mellem to mobiltelefoner, med mindre du får en pengeseddel sammen med julekortet. Har du allerede fået din julegave, så kan du gå ned og bytte den og få rabatten udbetalt, hvis du har en bon og gør det inden otte dage.

“ Det er den sikre vej mod en kedelig og død bymidte.

Julegaver indkøbt til fuld pris under de danske juletræer er efterhånden ved at være et sjældent syn. Og det har konsekvenser for detailhandlen, for vi er som forbrugere blevet vænnet til, at vi aldrig behøver give fuld pris for en vare. Vel at mærke hvis vi kan udskyde behovet nogle dage og vente på, at det næste tilbud kommer forbi. For én ting er sikkert: der kommer altid et tilbud til. Men vi agerer, som om der ikke gør.

Onsdag 27. december klokken 10 åbnede mange butikker fyldt med gule udsalgskilte, samtidig med at det var den store byttejulegavedag. Webbutikkerne tyvstartede endda om aftenen anden juledag ved at lokke med nedsatte priser, hvis man afgav sin bestilling nu. I modsætning til julegaverne kan netop det tilbud ikke vente. For ifølge forfatter Thomas Raab, der har skrevet bogen "100 myter om hjernen", så fortæller et tilbud, at hvis man køber lige nu, sparer man penge, men også at beslutningen ikke kan udskydes. Det er en effektiv mekanisme.

Lige netop den mekanisme trådte også i kraft på Black Friday den sidste fredag i november. Sorte fredag, som oversat fra amerikansk hvor traditionen er opstået i forlængelse af den største helligdag Thanksgiving i 1950'erne, er også her i landet blevet den største shoppingdag. Black Friday betyder, at julehandlen bliver skudt i gang lidt tidligere og med mindst 20 procent rabat. Selv de indkøb, der bliver gjort i butikkernes højsæson i december, fordi indkøbene pakket ind i gavepapir og med kulørte bånd skal ind under juletræerne, kan nu købes med rabat.

Som forbruger er det jo ganske glimrende, især hvis man kan udskyde sit behov og vente på det gode tilbud. Men som borger i en by som Svendborg er det skidt. For de mange tilbud og rabatter har konsekvenser for den enkelte butik, selvom medierne efter hver Black Friday og årets julehandel de seneste år har meldt om rekordomsætning. Selv i Svendborg, der er kendt for sit gode og blomstrende handelsliv med mange specialforretninger, der tiltrækker kunder fra hele Fyn, er flere markante butikker hen over året lukket. Det er den sikre vej mod en kedelig og død bymidte, som ingen er tjent med. Især ikke når vi er så godt forvænt.