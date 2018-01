Faaborg: Håndbold gør det ikke alene. Plader og brikker kan være en vital økonomisk indsprøjtning til håndboldklubben Faaborg ØH, som satser stort med bankospil i Forum Faaborg, torsdag 8. februar klokken 19.

Gevinster for mere end 50.000 kroner venter på de mange bankospillere, som foreningen satser på, at der dukker op.

- Vi har længe gået med planerne om at lave et stort bankospil for Faaborg og omegn. Rigtig mange spiller jo rundt omkring i området, og nu håber vi at kunne samle både dem og nye bankospillere til et brag af en bankoaften, fortæller Faaborg ØH's formand Jens Blom.

Det er samtidig en begivenhed, hvor rigtig mange af klubbens håndboldspillere skal i sving - vel og mærke uden bold. De skal både hjælpe før, under og efter arrangementet.

- Det bliver deres opgave at tage sig godt af de forhåbentlig mange mennesker, der finder vej til vores bankoaften, siger Jens Blom.

Henrik Poulsen, der normalt er halspeaker til Faaborg ØHs 2. divisionskampe, vil være opråber til arrangementet. Der bliver mulighed for at købe øl, vand og kaffe samt friskbagte boller og kage./EXP