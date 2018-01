I sommer indførte kommunen nummerpladescanning på sine genbrugsstationer og pålagde chauffører til biler på gule plader eller papegøjeplader en afgift på 120 kr. plus moms for hvert besøg på en genbrugsstation. Ordningen blev indført for at sikre, at erhvervslivet betaler for for at komme af med sit affald på lige fod med private, som betaler for at komme af med husholdnings- og haveaffald via renovationsafgifterne.

Faaborg-Midtfyn: Nu bliver det lidt lempeligere at besøge en kommunal genbrugsplads, hvis man er havemand og afleverer grenaffald fra en kunde, eller hvis man som vicevært for en boligforening skal af med skrotmøbler fra en fraflyttet lejlighed. Politikerne i Teknik- og Miljøudvalget skruer nemlig op for graden af tillid til borgerne.

Men den nye ordning har givet anledning til brok og knubbede ord, for flere mindre erhvervsdrivende føler, at den nye ordning rammer skævt: Én har været vant til at køre forbi genbrugsstationen med pap og plastik en gang om ugen på grund af pladsproblemer. Han siger, at det er blevet en dyr fornøjelse nu. En anden har tilbudt sine kunder den service at køre deres gamle hvidevarer på genbrugsstationen, når de har købt nyt i hans virksomhed. Han siger, at han nu betaler dyrt for den service, fremgår det en afrapportering til politikerne i Teknik- og Miljøudvalget.

Det har også gives knas at definere, hvad der egentlig er erhvervsaffald.

Diskussionen opstår for eksempel, hvis man skal af med haveaffald efter at have klippet hæk. Hvis man selv læsser kvaset på en trailer og afleverer det på kompostpladsen, er der ingen sag. Afleveringen er gratis. Det er den fortsat, hvis man hyrer et haveservicefirma til at aflevere de grene, man har klippet af sin hæk. Men hvis havemanden nu har klippet hækken og kører på genbrugspladsen for at aflevere de afklippede grene fra hækken, er de pludselig erhvervsaffald, og så skal der betales.

Lidt på samme måde fungerer det for en viceværten i en boligforening, der tømmer et dødsbo eller en fraflyttet lejlighed: Beboeren kunne i princippet selv have bortskaffet affaldet uden videre påtale, men hvis viceværten i en boligforening kører på genbrugspladsen i en gulpladebil, skal han betale.