Ishockey: Dagene mellem jul og nytår er traditionelt store hockeydage, hvor der er tæt program i Ishockeyligaen. Det gælder også i år med tre runder på fire dage. Men pudsigt nok har Odense Bulldogs kun én kamp i årets sidste uge - lørdagens hjemmekamp mod Rødovre Mighty Bulls, der til gengæld spiller den tredje kamp på fire dage.

Efter hjemmekampene onsdag mod Aalborg og fredag mod lokalrivalerne Rungsted skal Rødovre en tur over Storebælt til sæsonens fjerde opgør mod Odense. To af de tre første opgør er endt med sejre til Rødovre med cifrene 2-0 og 5-1, men Bulldogs vandt det seneste møde 7-3 i Rødovre den 1. december.

- I den kamp fik vi nogle hurtige mål i starten. Vi var dygtige til at score på vores chancer, og det må gerne gentage sig, siger Mads True, assisterende træner for Odense Bulldogs.

Umiddelbart vil man tænke, at det må være en fordel for Bulldogs at møde veludhvilede op til lørdagens dyst mod et hold, der spiller den tredje kamp på fire dage.

- Der er både fordele og ulemper. De kan være lidt trætte, men til gengæld er de oppe i gear, mens vi ikke har spillet siden fredag før jul, siger Mads True.

I den seneste kamp tabte Bulldogs 6-2 ude til et andet af topholdene, Aalborg.

- Da mødte vi et hold, der på dagen var bedre end os, mener Mads True, der har respekt for Rødovre.

- Rødovre har et godt hold med fire gode kæder, og de er gode på skøjterne. Vi skal skøjte så hurtigt som muligt og spille med høj fart, siger Mads True.