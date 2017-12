Det kommer til at koste mere end syv millioner kroner at få styr på pladsen foran Vibeskolen og Ullerslev Kultur- og Idrætscenter.

Ullerslev: Millionerne ruller for alvor, når de noget uoverskuelige omgivelser ved Vibeskolen og Ullerslev Kultur- og Idrætscenter skal sættes i stand.

Det handler om forbedring af p-pladserne, skolegård og en ny skaterbane.

Byrådet satte 5,3 millioner kroner af på sit møde i december 2016, men de penge rakte ikke. Det billigste tilbud, som kom fra den fynske stor-entreprenør, Marius Pedersen, lød på 7,17 millioner kroner, og derfor måtte politikerne på sit møde før jul smide yderligere næsten 1,9 millioner kroner i projekterne i Ullerslev.

Årsagen til fordyrelsen er, at man bliver nødt til at udskifte regnvandsledninger, el-ledninger og vandledning ind til skolen, fordi det alligevel ville blive nødvendigt inden for få år. Desuden skal der laves en særlig indkørsel for busser for at forbedre trafiksikkerheden i området, hvor der kører både masser af biler og skolebørn på cykler.

Kommunen måtte ud i krogene af budgetterne for at finde pengene, men det lykkedes altså: Dels ved at flytte uforbrugte anlægsmidler på 600.000 kroner fra brandskaden på Avlsgården på Skaboeshusevej og dels ved at finansiere restbeløbet på 1.260.000 kroner fra puljen til byudvikling for Ullerslev og Ørbæk.