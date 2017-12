Kloden rundt

England: Der er intet, der kan ødelægge julestemningen som dårlig julemad. I Storbritannien bebrejder mange familier supermarkedskoncernen Tesco for at smadre julemiddagen med ildelugtende, harske julekalkuner. Det skriver Metro. Englænderen Kirsten Shore skrev på Twitter, at Tesco ødelagde den første julemiddag, som hun har stået for:

- Tak Tesco. 250 pund (2100 kroner) spildt, et forfærdeligt måltid og otte syge mennesker, skriver hun. En kvinde ved navn Jane Blant havde i dagevis anklaget sin mand for dårlig fodhygiejne, indtil hun fandt ud af, at stanken stammede fra kalkunen. Flere familier måtte bestille mad ude. En talsmand fra Tesco siger, at koncernen undersøger sagen og vil kontakte alle kunderne. (ritzau)