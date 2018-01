Hr. Allan Holm Nielsens skriverier bliver mere og mere forvirrende, for den gode AHN blander jo tingene fuldkommen sammen. For selvom jeg har været ansat konsulent og tæt tilknyttet fagbevægelsen i over 41 år, har jeg overhovedet ikke udtalt mig om nogen fagbevægelse i denne sag. Som bare var et svar til dig AHN om dit krav om, at den offentlige sektor skulle have inddraget deres "betalte spisepauser." Her forespurgte jeg dig bare om, hvordan du, AHN, selv tror, at vort samfund vil kunne fungere, med dit krav om, at de "pauser" skal inddrages?

Samfundet ville jo slet ikke kunne fungere, såfremt de flere tusinde i den offentlige sektor, der i dag er nødt til at spise et kvart stykke rugbrød, eller et æble i farten og her nævnte jeg togpersonale. Jeg kunne tilføje politifolk, brandmænd, læger og operationssygeplejerske med mange flere. Det var da et ret enkelt spørgsmål, som AHN på trods af nu to skrevne læserbreve endnu ikke har svaret på, og jeg afventer derfor som nævnt stadigvæk svar fra AHN på, hvor samfundet så skal fungere med hans eget forslag.

Samt undskylder afslutningsvis overfor FS-læsere, at det er blevet til en halv roman efterhånden, men når AHN direkte skriver en løgn og fordrejer debatten fuldkommen, må jeg dog bede AHN om at trække den helt usande påstand tilbage (men dog trække noget på smilebåndet over AHN) og hans manglende svar på sagens kerne.