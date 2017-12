Midtfyn: Har du lyst til at lære en masse om honningbier og blive klar til eventuelt selv at springe ud som biavler, så er der hjælp at hente hos Ringe og Omegns Biavlerforening.

I 2018 står foreningen nemlig igen bag kurser, hvor sigtet er at uddanne kursisterne til selv at kunne have bistader i baghaven.

Man starter kurset i marts, og det løber gennem hele sæsonen, så man oplever biavlen fra start til slut, oplyser Aksel Scheby, der er bestyrelsesmedlem i foreningen.

Biavlerforeningen har til huse bag Søllinge Forsamlingshus. Her har foreningen et hus, hvor den teoretiske del af undervisningen vil foregå, mens den praktiske del foregår ved de tolv bistader tæt ved. Her kan man øve sig og følge udviklingen henover året.

Ifølge Aksel Scheby er der i de senere år blevet færre, der driver biavl som hovederhverv. Til gengæld er der mange, der har det som hobby, og det er også en nødvendighed for at opretholde det antal bier, der skal til for at bestøve landmændenes afgrøder og frugtavlernes træer. Eller buske og frugttræer hjemme i ens have, lyder det fra biavlerforeningen.

Det kan man høre meget mere om i den lokale biavlerforening, og hvis man har interesse, kan man læse meget mere på biavlerforeningens hjemmeside. Her kan man også finde vejledning til, hvordan man tilmelder sig kurset, der begynder til foråret.