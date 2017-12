Ringe: Er du mellem 12 og 18 år, og går du og drømmer om at blive forfatter - eller bare blive endnu bedre til at skrive?

Nu kan unge forfatterspirer nemlig få lov at prøve kræfter med skrivekunsten på Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes forfatter- og skrivelinje. Det er Kulturskolen Spektaklet, som udvider sine aktiviteter. Spektaklet har i forvejen drama, dans, parkour og en filmlinje på programmet.

Holdet starter tirsdag den 9. januar, og undervisningen foregår fra klokken 17-19 i Lille Sal på Ringe Bibliotek. Sidste undervisningsgang er 15. maj.

Underviseren er Pernille Nederland, der har skrevet bogen Ord under neglene, og i mange år har undervist professionelle og forfatterspirer i kreativ skrivning, også i Faaborg-Midtfyn Bibliotekernes regi.

Forfatter- og skrivelinjen henvender sig til alle unge med lyst til at skrive, uanset baggrund og favoritgenrer. Pernille Nederland tilrettelægger undervisningen, så der hver gang er et oplæg, tid til at skrive og tid til at kommentere hinandens historier, skriver Spektaklet i en pressemeddelelse.

Det er også tanken, at Spektaklets dramahold og forfatter- og skrivelinjen skal have mulighed for at samarbejde, og derfor er timerne lagt, så der er mulighed for at mødes om fælles projekter, ligesom forfatterspirerne får forfatterbesøg og tager på inspirationsture.

Tilmelding til skal ske til Pernille Nederland pr. mail på butterflies.talk@gmail.com. Nærmere information om skrivelinjen kan findes på bibliotekets hjemmeside www.fmbib.dk.