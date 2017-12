Basketball: Det ligner på papiret en af sæsonens sværeste opgaver, når Svendborg Rabbits på årets næstsidste dag tager til nytårsbal i Vejlby-Risskov Hallen for at møde Bakken Bears. Mesterholdet fra Aarhus har Basketligaens bredeste trup med adskillige klassespillere, og Rabbits måtte se sig udspillet i store dele af kampen i de to holds første indbyrdes møde i denne sæson.

Det var for en måned siden, hvor Rabbits på hjemmebane tabte 74-86 efter at have været bagud med 25 point i tredje periode, 43-68. En god start på kampen, der gav en fynsk føring på 18-6, og en god afslutning, hvor Rabbits vandt de sidste 10 minutter 29-17, betød, at Rabbits slap med et hæderligt nederlag.

Men i den kamp var Rabbits uden de skadede Mikkel Plannthin og Claus Magaard. De er med igen, og især Mikkel Plannthin spillede fremragende i onsdagens sejr over bundholdet Stevnsgade.

- Det bliver en svær kamp mod Bakken. De har lige vundet stort over Horsens i pokalsemifinalen, så vi er undertippet, som Stevnsgade var det mod os, så vi kan spille uden frygt, siger Sebastian Åris.

Den 22-årige guard har tidligere spillet for Bakken Bears og glæder sig til at besøge sin gamle hjemmebane.

Basketligaens turneringsplanlægning har fået kritik for en noget ujævn kampafvikling, hvor der er lange kampfrie perioder og et tæt program mellem jul og nytår.

- Når vi kun skal spille 21 kampe i grundspillet, synes jeg, det er mærkeligt, at vi skal have to kampe mellem jul og nytår. I hele januar har vi kun to kampe, siger Sebastian Åris.