Det går godt med kommunens to iværksætterhuse Fremtidsfabrikken I og II. Til marts er alle kontorpladser lejet ud, og holder budgettet for 2018, kommer fabrikkerne også ud med overskud, så man kan betale kommunens investering tilbage.

- Det har holdt virkelig hårdt at tiltrække iværksættere nok til at få udlejet alle vores kontorpladser. Men inden for de seneste måneder er der virkelig gået hul på bylden, og til marts er alt udlejet i både Fremtidsfabrikken I og II, fortæller Torben Grodt Pedersen, der trådte til efter den tidligere fabrikschef, Susanne Aagaard stoppede i foråret.

Men holder budgettet for 2018, så er der penge til, at man kan begynde at betale af på kommunens investering i de to iværksætterhuse, og det skyldes ikke mindst, at det går bedre med udlejningen af kontorpladser.

Svendborg: Nu lysner det for Fremtidsfabrikken I og II. Det har ellers holdt hårdt med at få lejet kontorpladser ud i Fremtidsfabrikken I og II, og dermed har økonomien også hængt i laser, så Svendborg Kommune har været nødt til at spæde til, selvom det ikke var den oprindelige tanke med iværksætterhusene.

Da Torben Grodt Petersen trådte til som fabrikschef i august var det med ambitionen om at få økonomien i fremtidsfabrikkerne til at hænge bedre sammen for at nå målsætningen om, at de to fabrikker løber rundt uden at være en udgift for kommunen.

Ifølge Torben Grodt Petersen er det lykkedes ved at ændre fortællingen om fremtidsfabrikkerne, så flere iværksættere har kunnet se sig selv som en del af iværksættermiljøet på havnen i Svendborg.

- Fortællingen om fremtidsfabrikkerne har nok været lidt for højtravende, og det har nok været svært for nogle iværksættere at føle, at de passede ind hos os. Så vi har ændret fortællingen lidt og i højere grad bekendt kulør, for i bund og grund er vi jo bare to kontorfællesskaber, der så kører nogle iværksætterprojekter og kurser ved siden af, siger han og tilføjer:

- Vi har trukket det ned i øjenhøjde. Fremtidsfabrikkerne har været for lukkede om sig selv, hvor vi nu siger, at vi er mere en del af et iværksættermiljø på hele Fyn.

I tråd med den forståelse man derfor også været meget mere udfarende og fortalt om iværksætterhusene rundt omkring på Fyn, så flere fik øjnene op for muligheden for at leje sig ind, foruden man har forsøgt at lære af erfaringer fra andre iværksætterhuse i Odense for at blive bedre.