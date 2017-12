Svendborg: Ikke så snart er 500-året for reformationen overstået, før syv 7. klasser fra fire skoler i Svendborg Kommune er gået i kødet på de syv dødssynder. Fra den 10. til den 12. januar opfører hver klasse nemlig 10 minutters teater uden ord men med musik om en af synderne hver. Ideen er tidligere viceleder på Ollerup Friskole Torben Hansens, og han og eleverne har fået lov at vise deres teaterfortolkninger frem i Sct. Nicolai Kirke i Svendborg. De omkring 150 elever spiller fem gange skoleforestillinger for overbygningselever fra forskellige Svendborg-skoler, men torsdag den 11. januar klokken 19 bliver det muligt for alle interesserede at opleve hovmod, dovenskab og de andre som teater i kirken. Skuespillerne kommer fra Rantzausminde Skole, Skårup Skole, Issøskolen og Ollerup Friskole. Billetter kan købes på billet.dk og koster ingenting udover gebyret på 10 kroner. (vicar)