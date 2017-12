Kloden rundt

England: Skuespilleren Daniel Craig hænger stadig på som James Bond alias 007, men når den 49-årige brite en dag ikke længere har rollen som superagenten, kan konceptet blive ændret, skriver Daily Mail. Avisen citerer produceren Barbara Broccoli for at antyde, at meget kan ske. Det var hendes far, Albert Broccoli, der forvandlede Ian Flemings bøger til den kassesucces, som 007-filmene har været og er. Barbara Broccoli er blevet spurgt, om man kan forvente at se en kvindelig Bond eller måske en sort 007.

- Disse film har en tendens til at reflektere tiden, så vi skubber altid en lille smule på. Alt er muligt, siger hun, lige nu er det Daniel Craig, og jeg er meget glad for Daniel Craig. Men hvem ved, hvad fremtiden bringer? (ritzau)