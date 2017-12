Korinth: På udstillingen "Bindevæv og Netværk" i Galleri Korinth kan publikum opleve Karen Madsens store og små malerier på papir og på lærred. Det kan de fra lørdag 6. januar klokken 14, når galleriet indbyder til fernisering.

Karens Madsens farvevalg er ofte jordfarverne, naturens farver. Selv beskriver hun sit arbejde og sine billeder således:

- At skrabe i overfladen og se hvad der dukker op inde bag facaden. Finde ind til kernen, essensen, er min drivkraft. Mit arbejde med maleriet har igennem de sidste 20 år udviklet sig fra abstrakt landskabsmaleri hen imod at fordybe mig mere og prøve at finde ind til naturens essens.

De seneste år har Karen Madsen i et forsøg på at udforske og udfordre maleriet skrabet en del i overfladerne for at komme nærmere de indtryk, der skaber hendes udtryk.

- Når jeg føler mig guidet i processen og mærker forbindelsen mellem mit materiale, min handling og noget, der er større end mig selv, er det, at magien opstår for mig. Det er i det øjeblik, at jeg oplever, at arbejdet går op i en højere enhed. /Exp.