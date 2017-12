Der er udlovet en betydelig dusør til personer, der kan hjælpe politiet med at opklare, hvem der står bag livsfarlige stenkast på motorvejen på Fyn.

Men det er sjældent, at dusøren i sig selv er det, der fører til sagens opklaring.

Det siger Frederik Strand, leder af Politimuseet i København.

- Man har op gennem tiden set eksempler på sager, hvor der er udlovet store dusører, siger han og nævner sagen fra 1984, hvor to drenge blev slået ihjel på Amager Strand af makedoneren Naum Conevski.

“ Når man ser ned over sager med store dusører, er det mit indtryk, at dusørerne som oftest ikke spiller en afgørende rolle for opklaring af sagen.

Frederik Strand, leder af Politimuseet

Da Den lille Havfrue mistede hovedet, blev der på privat initiativ udlovet en dusør.

Det samme skete, da der blev stjålet et Rembrandt-maleri fra Nivågaardsamlingen i 1999.

Ifølge museumslederen er det oftest sager, der på den ene eller anden måde er spektakulære, der får private til at udlove dusører.

- Det er typisk voldsomme drabssager eller sager med en særlig kant, som optager befolkningen, og som får folk til at udlove dusører, siger han.

Dusører udloves ofte af personer, der ikke nødvendigvis selv er direkte berørt af det skete, men som har fattet interesse for sagen og oplever sig følelsesmæssigt berørt.

Det er dog sjældent, at dusørerne får nogen afgørende betydning for opklaringen af sagen, vurderer museumslederen.

- Når man ser ned over sager med store dusører, er det mit indtryk, at dusørerne som oftest ikke spiller en afgørende rolle for opklaring af sagen, siger Frederik Strand.

Selv om dusørerne kan hjælpe politiet med at indkredse forbryderen, kan de også være en tidrøver for politiet.

- På den ene side kan det føre til henvendelser, der bidrager til sagens opklaring.

- Men det kan også føre til mange irrelevante henvendelser, som man skal bruge tid på at behandle, siger Frederik Strand.

Fyns Politi ønsker ikke at oplyse størrelsen på dusøren, der er udlovet i sagen om de farlige stenkast på motorvejen.

Politiet oplyste torsdag, at man har afhørt enkelte af de personer, som efterforskningen har indkredset.

I et par tilfælde har man fundet anledning til at foretage mundskrab for at se, om dna-profilen matcher det fundne dna-materiale.