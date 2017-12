25. december løber globaliseringsbegejstringen af med Per Storm i avislederen.

Det påstås, at optaget af 30 procent af udenlandske studerende på det medicinske fakultet på SDU er en økonomisk fordel for Danmark. Det er en tvivlsom påstand, at vores finansiering af andre landes uddannelser er til vores fordel.

Indvidere påstås det her, at det store antal udenlandske lægestuderende ikke nedsætter antallet af danske lægestuderende. Denne påstand holder slet ikke vand. Hvert år i juli kan vi se, at tusindvis af danske ansøgere til lægestudiet - hovedparten af ansøgerne - afvises på de danske medicinske fakulteter.

Karakterkravet ligger mellem 10 og 11, et karakterkrav, der er malplaceret, når vi mangler læger.

De mange udenlandske lægestuderende i Danmark betyder, at der bliver plads til færre danske lægestuderende, end der ville have været uden de udenlandske lægestuderende, hvilket er en væsentlig årsag til lægemanglen i Danmark.

Og ja, det er den overnationale EU politik, der tvinger Danmark til at optage de mange udenlandske lægestuderende.

Igen har vi her globaliseringens virkning.