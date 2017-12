Nr. Lyndelse: Der er gode muligheder for at starte det nye år med et smil på læben og sved på panden, når der fredag den 12. januar klokken 19.30 er folkedans på Carl Nielsen Skolen i Nr. Lyndelse. Spillemandsgruppen De Andre fra Årslev Spillemandslaug står for musikken til dansen, og det er ligeledes spillemandslauget, der arrangerer danseaftenen. Der er gratis adgang, og i pausen kan man drikke sin medbragte kaffe og synge med på fællessange.