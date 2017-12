Læserbrev: Vi har så småt lagt julen 2017 bag os og kunne så konstatere, at ikke alle i lille Danmark fik lov til at fejre julen på traditionel vis. I Græsted besluttede man på Gribskolen at droppe den ellers altid afholdte juleafslutning i den lokale folkekirke. Årsagen var den, at man ikke ville støde de muslimske elever på manchetterne og dermed heller ikke tvinge dem til noget mod deres vilje. Gad vide, om det var Allahs eller Muhammeds vilje?

En kreds af forældre tog dog i protest sagen i egen hånd og på eget initiativ bad man børnene fri fra skolen for at fejre julen i kirken. Det blev dog en helt anderledes julegudstjeneste end forventet: Ingen orgelmusik til salmerne, ingen præst til at læse juleevangeliet, bede Fadervor og lyse velsignelsen, da Ole Backer Mogensen, som er sjælesørger på stedet, udnævnt af minister, biskop og provst - ikke følte sig forpligtet til at servicere sine sognebørn, da de ønskede at aflægge hans kirke et besøg. Hvad mon biskop og provst siger til denne forråelse af præsteløftet?Syd for grænsen hos vore tyske naboer findes der også ulve i fåreklæder. I Lüneburg klagede en muslimsk elev på det lokale gymnasium over den traditionelle julefejring, og den samme leflen for muslimer, som vi oplever her i landet, resulterede i en aflysning af fejringen på Johanneum Gymnasium, der er et af Tysklands ældste, dateret helt tilbage til 1400-tallet.Må Gud bevare Danmark - og for den sags skyld hele Europa.