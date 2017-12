I FS 21. december forkyndes en større udvidelse af Tarupcentret, men samtidig skal der tages et hensyn til den allerede vedtagne kommuneplan for Viva på slagterigrunden.

I denne sagsbehandling siger rådmand Jane Jegind: "Jeg står ved, at når vi vedtager en kommuneplan, så følger vi den".

Hertil kan kun siges: Jane Jegind, du er formidabel til at omgå sandheden, og du har på ingen måde borgernes tillid, når du udtaler dig sådan. Der findes utallige eksempler på, at du og din forvaltning kører med klatten efter forgodtbefindende - eller er der kommet nye boller på suppen, grundet at forvaltningen selv har oparbejdet et troværdighedsproblem?