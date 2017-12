Kraftig vind fra sydvest udløste for tredje jul i træk generende larm fra Bridgewalking-installationen. Nyårsløfte om at der arbejdes på flere fronter for en løsning.

Snoghøj: Familierne omkring den gamle Lillebæltsbro måtte for tredje jul i træk ærgre sig over at få julen suppleret med en mere eller mindre konstant skinger hyletone fra konstruktionen til bridgewalking. - Selv om vi har tv eller musik i gang, så har hyletonen ligget der som en generende undertone hele julen. Det er til at blive skør af, siger Michael Mai, som bor under broen og har klaget over støjgenerne igen og igen. De seneste tiltag mod støj Siden Bridgewalking Lillebælt blev etableret har de nærmeste naboer på Jyllandssiden klaget over støj.Det har været høje og dybe hyletoner fra broanlægget under forskellige vindforhold.



Det er lykkedes at eliminere de dybe toner ved at stoppe et sidste drænhul i rækværket.



I uge 43 monterede man et net på gangbroen for at skabe "turbulens" og dermed "ødelægge" tonen, der står mellem ristene, når vinden er i den rigtige retning.



Nettet blev monteret på oversiden af ristene; men det har vist sig utilstrækkeligt, så efter nytår bliver der monteret et net af strækmetal på undersiden af ristene i en forsøgsstrækning på 50 meter.



Hvis det virker det som forventet, vil det blive monteret på hele strækningen.



Endelig er der udformet en ny rulleglider, som er indsat i en forsøgsordning og vil blive monteret i alle seler, hvis det fungerer efter hensigten. Det er, når vinden står i det sydvestlige hjørne, at problemerne opstår, og det har som bekendt blæst kraftigt i juledagene. Og der lyttes til klagerne, som kommer fra en række af de nærmeste naboer, mens der er enkelte naboer, der ikke føler sig så generet. - Vi bliver hørt, men nu er det tredje jul i træk, at vi bliver generet af støj, og set fra vores side ville den enkleste vej være at fjerne den gangbro over Jylland, som må være skyld i problemet, siger Michael Mai.

Ekstra udgifter

Det er ingen hemmelighed, at naboernes største nytårsønske er, at de slipper for at have gangbroen over deres haver. De blev ikke hørt, da Bridgewalking Lillebælt valgte at sætte gangbroen op på Jyllandssiden, og Rigspolitiet har i en afgørelse for nylig konstateteret, at naboerne var høringspart. Naboerne har ingenting imod Bridgewalking som helhed, men har kæmpet mod opgangen fra Jyllandssiden, som både har betydet støj- og indsigtsgener, siden den populære aktivitet blev etableret. - Det er ærgerligt for alle parter. Der er brugt masser af penge på at få løst problemerne omkring støj, og det var jo ikke meningen. Overskuddet fra Bridgewalking skulle bruges til andre naturaktiviteter. Nu går pengene til ingeniører og rådgivere, siger Michael Mai.

Flere forsøg på vej