Fredericia: Fredericia Teater fik et mindre overskud i 3. kvartal 2017 end budgetteret, 3,792 millioner kroner mod forventede 4,239 millioner kroner.

Men teatret regner stadig med, at det samlede resultat for i år bliver på plus 395.000 kroner. Teatret har netop fremsendt budgetopfølgningen for 3. kvartal til politikerne i Fredericia Kommunes kultur- og idrætsudvalg.

“ På baggrund at teatrets vækst er der foretaget en række nye ansættelser, derfor indarbejdes der 4,6 årsværk i budgettet Fra Fredericia Teaters orientering om budget 2018 til politikerne i Fredericia Kommunes kultur- og idrætsudvalg

- Da det er en selvejende institution, var der alene tale om en efterretningssag, siger udvalgsformand, Lars Ejby Pedersen (S).

Han oplyser, at der heller ikke var bemærkninger, og at kultur- og idrætsudvalget har fuld tillid til Fredericia Teater og teatrets økonomi.