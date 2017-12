Nu er Nature Energy solgt og dermed er adskillige borgeres energiforsyning underlagt en udenlandsk kapitalfonds økonomiske interesser og egenrådige ledelses- og ejerforhold.

Kommunerne solgte år tilbage også Kommunekemi til en udenlandsk kapitalfond med det resultat, at der nu, stik imod den oprindelige hensigt, ligefrem importeres særdeles farligt affald (læs fortjeneste) med større risici for samfund, sundhed og miljø.

Kræmmermentaliteten er udbredt blandt dagens politikere.

Sælg dog blot Fjernvarme Fyn til en af disse udenlandske kapitalfonde også og få endnu flere penge i kassen.Hvorfor er der ikke overensstemmelse mellem befolkningens ønsker og de folkevalgte politikeres handlinger i sager om offentlige virksomheder?

Er det, fordi en politiker tænker kortsigtet (fire års valgperiode) og befolkningen og samfundet pr. definition altid vil ønske holdbare og langsigtede løsninger?

Langsigtede og bæredygtige løsninger og holdningsændringer indenfor energiforsyning og miljø har ikke gang på jorden og vil blive kvalt i fødslen, hvis der ikke er politisk opbakning, tilskudsmuligheder og samfundsgrupper til igangsætning, støtte, styring og ledelse.

Tænk bare på vindenergiens vanskelige vilkår og afhængighed af politisk opbakning og samfundsmæssig støtte og samarbejde. Danske Vestas og Dongs (Ørsted) opbygning og udvikling er et direkte resultat af statens og "danske" virksomheders økonomiske samarbejde og samfundsansvar.

Der er efterhånden også talrige eksempler på, at private danske virksomheder bliver opkøbt af udenlandske kapitalfonde.

Er det en god udvikling?

Da de store pensionsfonde, herunder Lønmodtagernes Dyrtidsfond, ATP m. fl., blev væsentlige faktorer i det danske samfund, var der store dele af befolkningen, som var bange for, at disse institutioner skulle blive for stor en medspiller i den danske samfundsøkonomi. Disse institutioner har dog vist sig at være en overvejende positiv medspiller på grund af delvis politisk styring og deres interesse i at varetage danske borgeres og pensionsindbetaleres interesser.

Jeg vil godt garantere, at de udenlandske kapitalfonde ikke har samme samfundsøkonomiske interesser som ovennævnte institutioner.

Hvor er den politiske opbakning til private virksomheder med et regelsæt, der gør det fordelagtigt for virksomhederne at etablere nye familiefonde, så vi kan opleve et nyt Mærsk, Lego og Danfoss. Virksomheder hvor ejerforhold, styring og ledelse dermed forbliver i Danmark?

Er disse forhold en debat værd eventuelt under mottoet: "Denmark first."