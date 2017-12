Det er jo ikke toiletternes skyld, at de er svinet til og ulækre. Det er børnene og så deres forældre, som ikke har opdraget dem. At mange skolebørn og deres forældre kommer fra Langbortistand og måske aldrig har set et toilet før eller aldrig har skullet lægge affald i en affaldsbeholder - synligt for enhver overalt inklusiv gadebilledet og naturen, spiller også ind. Nye toiletter og kæmpeudgifter gør det ikke.Forslag: Der er jo mange voksne kvinder på kontanthjælp, som ikke er arbejdsparate til et fuldtidsjob. De kunne gøre en god og nem gerning ved, at kommunen tildelte dem en skole, hvor de som "toiletinspektører" (som i Tyskland) skal have tilsyn i skoletiden med børnetoiletterne således, at de efter hvert barns toiletbesøg sammen med barnet skal efterse det brugte toilet og evt. påtale, vejlede eller notere barnet til "Toilettes brug kursus" efter skoletid.

Som vi andre måtte ved anormal adfærd i skolen. Så ville ødelæggelser og svineriet ophøre ret så hurtigt og millionerne er sparet, mens "toiletinspektørerne" tilknyttes skolen som en vigtig bestanddel i lighed med rengøring.Kuriosum: I 1950'erne var jeg befalingsmand i det sønderjyske og uddannede rekrutter/soldater. Langt de fleste var fra landbruget, hvor karlene var vant til at bruge grebningen bag køerne til toiletbesøg. I kasernen var der mange toiletter, men de blev ikke altid brugt, for hver morgen lå der et større antal fækalier i pissoiret. De menige blev skældt ud og kom selvfølgelig til at gøre rent, hvilket gav uro mht. dem, der brugte toiletterne. Nattevagt blev også indført, så inden soldaterne blev hjemsendt, havde de lært at bruge toilettet. Og det kan børnene også, hvis det altså er meningen?TV viser billeder af toiletter med kalkaflejringer/okker, der kan fjernes med en skuresvamp af glaspulver af navn "Minotal" "WC-skurestick" købt i Brugsen. Den er miljøvenlig og effiktiv! Himmel og jord er tilsyneladende sat i bevægelse af medierne, men ved enkle midler kan det nemt løses. Hvis man vil?