Hallo - er der nogen,der kan få fat i ansvarlige i DSB? For hvor jeg end prøver at sende mail, kommer det bare retur med besked om at skrive til en anden adresse.

DSB har indført sms-betaling for benyttelse af toiletterne i Nyborg - sikkert også andre steder? Hvad er meningen? ikke alle har en mobil- eller har den med - der kan komme børn forbi, der kommer udenlandske rejsekunder, der ikke forstår beskeden. Hvad i alverden er meningen med at nedlægge mønt-toiletterne? Det burde være en selvfølgelig service på en rejsestation.

Der henvises sikkert til omkostninger, prioriteringer, struktur, rationaliseringer og bla bla, men DSB skal ikke tjene på toiletterne, og der bør være let adgang for alle.

Ganske vist kan vi anvende de ofte møgbeskidte og ulækre toiletter i togene. Her kunne man jo passende opgradere samtidig med, at der kom en bedre station-service. Det kan faktisk give arbejde til nogen, der godt vil have en rengøringsfunktion. DSB = dårlig service bare.