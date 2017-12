Hvorfor skal staten drive endnu en platform for public service-indhold, spørger DR-direktør Venstre.

Venstre vil bespare DR med mellem 300 og 400 millioner kroner i det næste medieforlig. Det vil i ifølge DR's generaldirektør Maria Rørbye Rønn betyde et fald i mængden af dansk produceret indhold fra DR.

- DR har effektiviseret gennem mange år. Det vil vi gøre fremadrettet. Men taler man om en besparelse på et trecifret millionbeløb, så vil det betyde, at der bliver mindre dansk indhold fra DR til befolkningen, siger hun.

- Det er fordi, vi bruger 95 procent af alle vores programmidler på dansk indhold. Skal man spare i den her størrelsesorden, så vil det betyde, at det rammer det danske indhold, og at det vil være noget, man kan mærke som seer, lytter og bruger. Der vil være noget, der skal lukkes ned.

Hun understreger, at man ikke kan sige noget mere detaljeret, før DR's økonomi og opgaver bliver afklaret.

Venstre vil spare millionerne for at skyde dem i public service-puljen. Puljen giver penge til ansøgere, der ikke får licens, til produktion af tv-dramaer og dokumentarer.

Puljens midler fordeles som udgangspunkt med 70 procent til dramaer og 30 procent til dokumentarer.

Medierne får finansieringen, mod at de må publicere produktet selv, men efter kort tid - Venstres medieordfører, Britt Bager, har foreslået tre måneder - skal lægge alt indholdet op på en fælles platform, der skal hedde Danflix.

Det element mener Maria Rørbye Rønn, er en svækkelse af adgangen til public service-indhold.

- Det vil sige, at i første omgang vil der ikke være bred og lige adgang for befolkningen til indholdet. Det vil i sig selv betyde, at det vil blive for færre, siger Maria Rørbye Rønn.

Hun stiller sig også uforstående for behovet for en sådan platform.

- Jeg tror måske, at man undervurderer, hvad det kræver at drive en sådan platform. Det kræver både investeringer og et klart brugerløfte, så man får en klar forventningsafstemning med befolkningen om, hvad man kan finde der, siger generaldirektøren.

- Der er jeg ikke sikker på, at jeg forstår argumentet for, hvorfor staten skal drive endnu en platform af den her karakter.

Maria Rørbye Rønn tager det forbehold, at Venstre stadig mangler at fremlægge deres udspil på skrift.