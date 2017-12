december

Pænt farvel Taulov Sogns menighedsråd holder afskedsreception for sognepræst Lars Seeberg lørdag den 30 december, hvor alle er velkomne.Det er i sognegården ved kirken fra klokken 14 til 16.

- Men det ændrer ikke ved, at jeg ønsker Lars tillykke. Efter 31 år kan jeg da godt forstå, han har lyst til at prøve noget andet, og vi skal huske på, at vi jo så fik lov at have ham hos os i de 31 år.

Ordene er Niels Christian Hennebergs, formanden for Taulov Sogns menighedsråd:

Han skal fra 1. januar 2018 være provst for 13 præster i 28 kirker i 36 sogne i Norddjurs Provsti og flytter til Grenaa.

- Med hensyn til sognet må vi i denne situation sige, at Lars vanskeligt kunne have valgt et bedre tidspunkt, fortsætter Niels Chr. Henneberg:

- Forstået på den måde, at han har været med til at sætte så mange gode ting i gang.

Derfor ønsker menighedsrådet også, at der hurtigt findes en værdig afløser, og rådet var samlet få dage efter Lars Seebergs opsigelse for at formulere nogle ønsker til den profil, der skal afløse sognepræsten.